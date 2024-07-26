Омск-Информ
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·Происшествия

Горожанина вытащили из воды спасатели.

Сегодня, 26 июля, в Иртыше, в районе улицы Кемеровской, чуть не утонул 38-летний омич. Он пытался купаться в необорудованном месте.

Трагедии удалось избежать. Спасатели вытащили тонущего из воды, подняли на борт катера и доставили на берег. Омич отказался от госпитализации.

·Происшествия

Горожанина вытащили из воды спасатели.

Сегодня, 26 июля, в Иртыше, в районе улицы Кемеровской, чуть не утонул 38-летний омич. Он пытался купаться в необорудованном месте.

Трагедии удалось избежать. Спасатели вытащили тонущего из воды, подняли на борт катера и доставили на берег. Омич отказался от госпитализации.