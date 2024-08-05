ДТП произошло на улице Орджоникидзе сегодня вечером.

Сегодня вечером, 5 августа, в центре Омска произошло ДТП. Омичи рассказали в соцсетях, что авария случилась на пересечении улиц Фрунзе и Орджоникидзе. Во время столкновения одна из машин снесла дорожный знак «Пешеходный переход».

Как рассказали корреспонденту «Омск-информа» в пресс-службе Госавтоинспеции Омской области, информация об аварии поступила в ведомство в 19:25. На место происшествия выехали сотрудники ГИБДД.

– Между собой столкнулись автомобили Mitsubishi и Mercedes. Пострадавших нет, – рассказали в пресс-службе ведомства.

Напомним, что сегодня днем полицейские провели рейд на улице Орджоникидзе. В результате девять водителей получили штрафы за неправильную парковку, а их машины увез эвакуатор.