Водители начали убирать машины, когда увидели эвакуатор, но это их не спасло.

В Омске сотрудники региональной Госавтоинспекции провели рейд по центральным улицам города. В районе перекрестка улиц Орджоникидзе и Чапаева они выписали штрафы девяти водителям. Все они нарушили правила стоянки – припарковались там, где было нельзя.

Когда владельцы автомобилей увидели полицейских и эвакуатор, они поспешили убрать машины. Но было уже поздно, избежать административного протокола не получилось. Часть авто эвакуировали на специализированную стоянку.

Напомним, что припаркованные на проезжей части автомобили создают помехи для движения транспорта. Они способствуют появлению пробок и создают аварийные ситуации.