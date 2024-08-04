Омск-Информ
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·Общество

На отключение электричества жалуются жители 18-го Военного городка, Волжского поселка и нескольких садовых товариществ.
Жители 18-го Военного городка в Омске пожаловались в соцсетях на отключение электричества. В комментариях о похожей проблеме сообщили жители Волжского поселка, СНТ «Труд», «Мир» и «Горняк».
– Чуть дождь или ветер, и света нету по несколько дней, – рассказал омич Дмитрий Грабежов.
Отметим, что на сегодня синоптики обещали ухудшение погоды. В Омской области возможны дожди, грозы, град и порывистый ветер. В мэрии предупреждали о риске коммунальных аварий.
·Общество

На отключение электричества жалуются жители 18-го Военного городка, Волжского поселка и нескольких садовых товариществ.
Жители 18-го Военного городка в Омске пожаловались в соцсетях на отключение электричества. В комментариях о похожей проблеме сообщили жители Волжского поселка, СНТ «Труд», «Мир» и «Горняк».
– Чуть дождь или ветер, и света нету по несколько дней, – рассказал омич Дмитрий Грабежов.
Отметим, что на сегодня синоптики обещали ухудшение погоды. В Омской области возможны дожди, грозы, град и порывистый ветер. В мэрии предупреждали о риске коммунальных аварий.