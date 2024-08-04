Омск-Информ
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·Общество

Синоптики прогнозируют дождь, грозу, град и ветер.
Сегодня в Омской области вновь ожидается ухудшение погоды. По прогнозу синоптиков, ожидается сильный дождь, гроза, град и ветер порывами 15–20 м/с.
– В связи с неблагоприятными погодными явлениями возможно возникновение чрезвычайных ситуаций не выше муниципального уровня, обусловленных увеличением техногенных пожаров в частном жилом секторе, авариями на коммунальных и энергетических системах жизнеобеспечения, повреждением или обрывом линий связи и электропередачи, – отметили в мэрии.
При возникновении чрезвычайных ситуаций и аварий, вызванных погодой, жителей Омска просят обращаться в МЧС: 01, 8 (3812) 25-83-26, 8 (3812) 44-91-00 или в единую дежурно-диспетчерскую службу города: 78-78-78.
·Общество

Синоптики прогнозируют дождь, грозу, град и ветер.
Сегодня в Омской области вновь ожидается ухудшение погоды. По прогнозу синоптиков, ожидается сильный дождь, гроза, град и ветер порывами 15–20 м/с.
– В связи с неблагоприятными погодными явлениями возможно возникновение чрезвычайных ситуаций не выше муниципального уровня, обусловленных увеличением техногенных пожаров в частном жилом секторе, авариями на коммунальных и энергетических системах жизнеобеспечения, повреждением или обрывом линий связи и электропередачи, – отметили в мэрии.
При возникновении чрезвычайных ситуаций и аварий, вызванных погодой, жителей Омска просят обращаться в МЧС: 01, 8 (3812) 25-83-26, 8 (3812) 44-91-00 или в единую дежурно-диспетчерскую службу города: 78-78-78.