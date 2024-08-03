Первыми на основной дистанции стали кениец Джон Ротич и уроженка Свердловской области Александра Морозова.

Появились результаты 35-го Сибирского международного марафона. В нынешнем году праздник бега собрал на Соборной площади 5517 атлетов и любителей бега из 50 регионов России и 10 стран. Они преодолевали одну из трех дистанций: 3, 10 и 42,195 км. На 10 км вышли 2088 бегунов. Первым стал Артем Попов из Абакана (30 минут 20 секунд). Вторым пришел Петр Швецов из Новосибирска (31 минута 10 секунд), а 3-е место занял омич Михаил Кульков (31 минута 33 секунды).

– Было в принципе несложно, я приехал на победу бежать, результат не так уж важен, – поделился победитель Артем Попов. – Я просто начал, смотрю, никто не бежит, потом кениец меня догнал и начал ускоряться, ладно, думаю, поддержу его темп, поэтому время такое получилось. Бежать было комфортно, погода прекрасная. Трасса идеальная, один спуск, один подъем, здорово бежать на время. Я бежал в удовольствие, болельщики кричали, было очень радостно. Спасибо большое Омску, организация очень хорошая.

У женщин на «десятке» лидерство одержала омичка Марина Ковалева, преодолевшая дистанцию за 35 минут 3 секунды. Второй финишировала Екатерина Аксенова из Екатеринбурга (36 минут 58 секунд), третьей стала омичка Ольга Роганская (37 минут 19 секунд).

– Спасибо всем за поддержку, я чувствую себя прекрасно, на 10 км проверила свое физическое состояние, готова к более длинным и быстрым стартам, – рассказала Марина Ковалева. – Погода сегодня прекрасная. Сложностей особых не было, кроме отрезка на Зеленом острове, где брусчатка, там слегка проскальзывали кроссовки. Я выполняла четкую инструкцию тренера: рвать со страта, сделать разрыв метров 300 и спокойно добежать до финиша.

Главную дистанцию марафона 42,195 км отважились покорить 377 атлетов. У мужчин со старта в лидеры вырвался кенийский бегун Джон Ротич. Он финишировал первым со временем 2 часа 17 минут 4 секунды. Вторым прибежал Илдар Миншин из Москвы (2 часа 19 минут 17 секунд). Бронзовым призером стал Андрей Янович из Мурманской области (2 часа 19 минут 23 секунды).

– Не знал до конца маршрут, поэтому решил начать быстро и потом закончить в более медленном темпе, – поделился Ротич. – Все прошло хорошо, но не совсем легко для меня, нужно было постараться.

У женщин победительницей стала Александра Морозова из Свердловской области с результатом 2 часа 34 минуты и 34 секунды, второй – Людмила Лебедева из Йошкар-Олы (2 часа 39 минут 47 секунд), третьей финишный створ пересекла Мария Резниченко из Оренбурга (2 часа 44 минуты 19 секунд).

– Не очень довольна результатом, вторую половину старалась набегать максимально, но не хватило на последние километры, – сказала Александра Морозова. – Хотела приблизиться к личному рекорду, но, если объективно, сегодня были не самые лучшие условия, поэтому все супер, главным была победа.

Добавим, что в этом году Сибирский международный марафон в очередной раз был объединен с кубком России. У мужчин победителем кубка стал Илдар Миншин (2:19:17), на 2-м месте – Андрей Янович (2:19:23), на 3-м – Андрей Миняков (2:26:28). У женщин высшую ступень пьедестала кубка России заняла Людмила Лебедева (2:39:47), серебро – у Марии Резниченко (2:44:19), бронза – у Юлии Фоминой (2:52:28).

Напомним, что третий год подряд награждать победителей и призеров соревновательных дистанций SIM будут в рамках вечерней программы, приуроченной ко Дню города. Церемония стартует в 20:30 на Соборной площади.