Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Спорт

Уроженка Свердловской области Александра Морозова уже на первых километрах вырвалась в лидеры.

Стала известна победительница Сибирского международного марафона. Первой на дистанции в 42 километра 195 метров стала уроженка Свердловской области Александра Морозова. Она стала лидером с первых минут гонки. В итоге показала результат 2 часа 34 минуты 40 секунд.

– Не очень довольна результатом, хотела приблизиться к личному рекорду. Подготовка была немного смазанная, но хорошо, что все получилось. Главное – победа! – отметила победительница. – Бежала в очках, потому что глаза устают, берегла силы. Осенью надеюсь поучаствовать еще в одном забеге.

Почти минуту Александра Морозова выиграла у победительницы прошлого года Алины Прокопьевой. Это самый быстрый результат среди женщин за три года.

1056Елена Яровая
·Спорт

Уроженка Свердловской области Александра Морозова уже на первых километрах вырвалась в лидеры.

Стала известна победительница Сибирского международного марафона. Первой на дистанции в 42 километра 195 метров стала уроженка Свердловской области Александра Морозова. Она стала лидером с первых минут гонки. В итоге показала результат 2 часа 34 минуты 40 секунд.

– Не очень довольна результатом, хотела приблизиться к личному рекорду. Подготовка была немного смазанная, но хорошо, что все получилось. Главное – победа! – отметила победительница. – Бежала в очках, потому что глаза устают, берегла силы. Осенью надеюсь поучаствовать еще в одном забеге.

Почти минуту Александра Морозова выиграла у победительницы прошлого года Алины Прокопьевой. Это самый быстрый результат среди женщин за три года.

1056Елена Яровая