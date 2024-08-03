Среди женщин безоговорочным лидером стала легенда бегового праздника, четырехкратный победитель на основной дистанции Марина Ковалева.

Появились первые победители 35-го Сибирского международного марафона. На дистанции в 10 километров первыми стали Артем Попов из Хакасии с результатом 30 минут 20 секунд и омичка Марина Ковалева с результатом 35 минут и 2 секунды.

Легенда бегового праздника Марина Ковалева, четырехкратный победитель Сибирского международного марафона, в этом году по состоянию здоровья бежала дистанцию не 42 километра 195 метров, а 10 километров.

– Теперь я готова к большим марафонам. Было не сложно, единственное, немного мешала брусчатка на «Зеленом острове», соскальзывали кроссовки. Планирую в дальнейшем покорять большие дистанции, – не скрывала Ковалева радости на финише.

Второе место среди мужчин у новосибирца Петра Швецова – 31:10, третье – у омича Михаила Кулькова – 31:33. Среди женщин на втором месте екатеринбурженка Екатерина Аксенова – 36:58, на третьем – омичка Ольга Роганская – 37:17.

А Сибирский международный марафон продолжается. Главной интригой остается, кто победит на основной дистанции в 42,195 километра.