Всего на старт 35-го Сибирского международного марафона вышло 5517 участников.

В Омске на Соборной площади стартовал 35-й Сибирский международный марафон. Его пробегут 5517 участников из 10 стран и 50 регионов России.

Главную дистанцию в 42 километра 195 метров одолеют около 377 спортсменов, из которых 65 женщины. Самыми массовыми по традиции стали 3 километра – 3052 участника, и 10 километров – 2088 участников.

Что касается географии, то наибольшее число бегунов – россияне, 5479 человек. На марафон приехали 28 бегунов из Казахстана. На старт также вышли спортсмены из Республики Беларусь, Эфиопии, Чили, Австралии, Великобритании, Индии, Кении, Греции.

Если говорить о возрасте, то самому молодому участнику 1 год, самому зрелому – 82 года. Об этом рассказал губернатор Виталий Хоценко, приветствуя марафонцев.

– Сибирский международный марафон всегда знаменует начало Дня города. Потому что город у нас спортивный и сильный, сибиряки крепкие и мужественные люди. Хочу пожелать хорошего старта и еще лучшего финиша. Маршрут марафона выстроен так, что позволяет посмотреть гостям города достопримечательности Омска. У нас участвуют многодетные семьи и бойцы СВО, – сказал Хоценко. – Желаю хорошего настроения и погоды.

На прошлогодний марафон и сопутствующие ему забеги вышло 5482 человека. Среди них – 350 марафонцев, 1792 бегуна на 10 км, а также 3340 участников массового забега на 3 километра.