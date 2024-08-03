Омск-Информ
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·Спорт

Первым дистанцию преодолел Джон Ротич. Пришлось постараться. 

Первым на дистанции в 42 километра 195 метров стал фаворит Сибирского международного марафона, кенийский спортсмен Джон Ротич. Он преодолел ее за 2 часа 16 минут 56 секунд. На трассу забега он вышел под номером 9.

– Решил начать быстро и закончить в медленном темпе. Использовал две бутылки воды и электролит. Все прошло хорошо, но не совсем легко. Пришлось постараться, – сказал Ротич.

При этом Ротич не смог преодолеть рекорд марафона 2:13:01, который принадлежит Эдуарду Тухбатуллину и был установлен более 30 лет назад.

2050Елена Яровая
·Спорт

Первым дистанцию преодолел Джон Ротич. Пришлось постараться. 

Первым на дистанции в 42 километра 195 метров стал фаворит Сибирского международного марафона, кенийский спортсмен Джон Ротич. Он преодолел ее за 2 часа 16 минут 56 секунд. На трассу забега он вышел под номером 9.

– Решил начать быстро и закончить в медленном темпе. Использовал две бутылки воды и электролит. Все прошло хорошо, но не совсем легко. Пришлось постараться, – сказал Ротич.

При этом Ротич не смог преодолеть рекорд марафона 2:13:01, который принадлежит Эдуарду Тухбатуллину и был установлен более 30 лет назад.

2050Елена Яровая