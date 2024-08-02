Транспортное средство находится на аэродроме «Камышино» в Таврическом районе.

На популярном сайте объявлений появилось сообщение о продаже двухместного самолета «Сапсан» 2009 года выпуска. Воздушное судно обладает чешским двигателем, винтомоторной установкой и имеет общий налет 200 часов. Крейсерская скорость аппарата достигает 230 км/ч. Все документы для продажи готовы. Летательный аппарат находится на территории аэропорта «Камышино» в Таврическом районе.

Цена «Сапсана» составляет всего 1,3 млн рублей. По такой стоимости сегодня можно приобрести разве что «Ладу».

Представитель продавца Алена рассказала «Омск-информу», что транспортное средство принадлежит ее отцу.

– Папа единолично пользовался самолетом. Но сейчас уже давно пенсионер, зрение стало уже не то. Да и нет у него сыновей – две дочки, – отметила продавец.

Ранее «Омск-информ» сообщал о продаже вертолета Robinson R44 Rаvеn-2 2008 года выпуска. Причину его реализации выяснить так и не удалось: продавец отказался от комментариев на эту тему.