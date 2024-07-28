Омск-Информ
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·Общество

Судно хранится на аэродроме в Азовском районе.
Житель Омской области выставил на продажу вертолет Robinson R44 Rаvеn-2 2008 года выпуска. Владелец просит за него 23 млн рублей.
– Наработка 604 часа. В идеальном состоянии. Сертификат летной готовности до середины 2026 года. Замена лопастей несущего винта в 2019 году на 7-ю серию. Остаток календарного ресурса – 6 лет, – сообщается в объявлении.
Хвост вертолета украшен бабочками. Воздушное судно находится на аэродроме в селе Поповка Азовского района Омской области.
·Общество

Судно хранится на аэродроме в Азовском районе.
Житель Омской области выставил на продажу вертолет Robinson R44 Rаvеn-2 2008 года выпуска. Владелец просит за него 23 млн рублей.
– Наработка 604 часа. В идеальном состоянии. Сертификат летной готовности до середины 2026 года. Замена лопастей несущего винта в 2019 году на 7-ю серию. Остаток календарного ресурса – 6 лет, – сообщается в объявлении.
Хвост вертолета украшен бабочками. Воздушное судно находится на аэродроме в селе Поповка Азовского района Омской области.