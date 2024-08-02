В некоторых из них, несмотря на истекшие сроки, работы все еще продолжаются. А какие-то объекты сдали досрочно.

На этой неделе городские власти сообщали о досрочной сдаче в эксплуатацию двух объектов благоустройства – лестницы в Воскресенском сквере и детской спортивной площадки. Вместе с тем еще продолжается обустройство обширного пространства у Омской филармонии и Свято-Никольского Казачьего собора, называемого Городским садом, а также аллеи имени братьев Сазоновых в городке Нефтяников.

«Омск-информ» побывал на объектах благоустройства, посмотрел, как они выглядят и составил своеобразный рейтинг: от тех, где уже хорошо, до тех, которым еще есть куда стремиться.

1-е место: детская научная площадка в парке имени 30-летия ВЛКСМ

Это один из тех объектов, которые были сданы досрочно. Функционирует площадка исправно, здесь уже полным-полно мамочек с детьми самых разных возрастов. Правда, есть нюанс: рассчитана она на ребятишек от семи лет. Причем даже не сама площадка, а установленные на ней объекты. Те, на которых можно послушать Азбуку Морзе или узнать, как бежит электрический ток по цепи.

– Моему ребенку 3 года, и ему это попросту неинтересно, – говорит омичка Мария. – Ему интересно, где музыка, а все остальное он не понимает, поэтому нас это не особо впечатлило.

– Пробовали, но так, слегка, – вторит ей еще одна молодая мама по имени Кристина. – Здесь же категория «7+», пока не для нашего возраста. Во все это надо вникать, подходить с ребенком, объяснять ему, что и как. Подождем, пока подрастем.

В общем, научные открытия еще впереди.

Сама площадка, если говорить о качестве выполненных работ, на первый взгляд, выглядит цивильно. Да, она уже усыпана опадающей с деревьев растительностью, мелкими ветками, но это вполне естественно для парка. Главное, это вовремя убирать.

2-е место: лестница в сквере Воскресенский

Ее предыдущая версия являла собой непрезентабельное зрелище. Некоторые ступеньки были в сколах, и порой казалось, что они устали от ежедневно проходящих по ним тысяч ног. Другое дело теперь: новое сооружение выглядит монолитом, к лестнице также добавлена секция для спуска маломобильных граждан. Впрочем, ею гораздо чаще пользуются вездесущие велосипедисты и самокатчики. Украшают лестницу стальные поручни, ярко блестящие на летнем солнце.

В общем, можно ходить по новой лестнице, ведущей в сквер, и радоваться. Омичи так и делают, вот только не все замечают, что лестница изменилась.

– А что, она новая? – удивляется молодая омичка с двумя детьми. – Честно говоря, даже не помню, как она до ремонта выглядела.

Пришлось указать на лесенку рядом с Серафимо-Алексиевской часовней: примерно так.

– Ну тогда да, хорошо все сделали, – вынесла вердикт девушка.

Женщины, спускавшиеся в сквер по новой лестнице, тоже не увидели в ней изъянов, но пожаловались на другое:

– Выглядит она прекрасно, особенно по сравнению со старой. А вот пешеходный переход, который сюда ведет, неудобный – у меня мать и так с палочкой ходит. Времени мало, чтобы перейти, торопиться приходится.

Что касается непосредственно лестницы, то по ней можно идти смело, не опасаясь, что ступенька под ногой вдруг поедет или вывалится. Настораживает лишь то, что некоторые велосипедисты летят в сквер прямо по новеньким ступенькам, минуя пандус, по которому это можно сделать безопаснее и для себя, и для новой лестницы, и для средства передвижения. Впрочем, таких меньшинство.

3-е место: Театральный сквер

Пока этот сквер не выглядит пригодным для прогулок, да и для ходьбы как таковой. А нахождение здесь большого количества людей все-таки порой подразумевается: на территории расположен Свято-Никольский Казачий собор и Концертный зал Омской филармонии, так что прихожане и любители искусства здесь были и будут.

На месте будущих пешеходных дорожек пока лишь щебенка. Идти здесь можно при желании, вот только возникнет ли оно? Разве что если очень захочется срезать путь до тротуара. Но лучше уж выйти через центральные ворота напротив храма – обувь точно будет целее.

Не особо презентабельно в обрамлении недоделанного постамента выглядит и один из главных объектов сквера – памятник святым князю Петру и княгине Февронии. Рядом с символом любви и верности находятся рабочий инвентарь и стройматериалы, здесь же припаркованы автомобили, на которых все это сюда подвозится.

Лежащий неподалеку выкорчеванный фонарный столб словно символизирует упадок. Однако отчаиваться не стоит – скоро здесь появятся новые фонари.

В целом общественное пространство выглядит пока недоделанным и перекопанным. Повсюду стоит рабочая техника, а ощущение возникает такое, что здесь роют траншеи. При этом ранее ранее сообщалось, что территорию обустроят до 1 августа.

4-е место: аллея имени братьев Сазоновых

Аутсайдер нашего рейтинга – аллея, носящая имя героев Великой Отечественной войны, братьев Александра и Владимира Сазоновых. Достаточно беглого взгляда на входную арку, чтобы убедиться, что пока все пространство далеко от идеального облика.

Чуть дальше, правда, есть облагороженная зона с тренажерами и другим уличным спортинвентарем. Но ленточка, преграждающая путь, говорит: пока сюда рано.

Примечательно, что на табличке с паспортом объекта указан срок реализации проекта – по 31 июля нынешнего года. Тем не менее, если пройтись по аллее – насколько это возможно, то станет заметно, что работа все еще кипит. Вокруг стоят паллеты с плиткой, разложены рулоны с газоном, которые рабочие здесь же берут и раскатывают.

– Это сейчас еще более-менее стало, а то вообще все было разворочено, – отметила на ходу пожилая прохожая. – Я вот так и хожу: то здесь, где посвободнее, то там – по дороге.

Ну а куртки рабочих, изрядно вспотевших в жаркий день, висят прямо на ветках деревьев вместе с другими вещами. Наверное, так надежнее – точно не забудешь.

Аллею с обеих сторон ограничивают две неширокие дорожки. Они являются проезжей частью, так что пешеходам, решившим обойти строительный участок, придется конкурировать со «стальными конями». Они, кстати, и стоят тут же. Впрочем, даже строительная техника порой паркуется здесь.

Поперек Аллею Сазоновых пересекает еще одна дорожка, по которой ездят автомобили. На авто, надо сказать, здесь передвигаться предпочтительнее, потому что, по наблюдению автора этих строк, данный участок – самый захламленный и грязный на всем объекте.

Безусловно, пройдет немного времени, и Театральный сквер, и Аллея братьев Сазоновых станут уютными общественными пространствами. Несмотря на явный дискомфорт во время передвижения по ним и рабочую неопрятность, будущий образ все же просматривается. Остается дождаться открытия, тогда и будет возможность оценить их по достоинству.

Что касается объектов в Воскресенском сквере и парке культуры имени 30-летия ВЛКСМ, то они уже исправно функционируют. Лестница в сквере надежная, функциональная и красивая. Ну а на детской площадке просто приятно находиться, и не только из-за «научных» объектов: здесь легко дышится из-за обилия зелени, уложено свежее покрытие, а также появились новые горки для самых маленьких.