Омск-Информ
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·Общество

Этим сроком ограничивается третий, заключительный этап благоустройства.

В Омске продолжается благоустройство территории между улицами Ленина, Короленко, Броз Тито и проспектом Маркса, которую называют Городским садом. Идет третий, заключительный этап. На тротуары, проходящие через территорию сада, укладывают гранитную плитку. До окончания срока подрядчику предстоит установить фонари и малые архитектурные формы, а также обустроить экотропу.

Третий этап работ должен быть завершен до 1 августа. Территорию обустраивают по нацпроекту «Формирование комфортной городской среды». В прошлом году на эти цели из областного бюджета было выделено 785 млн рублей.

·Общество

Этим сроком ограничивается третий, заключительный этап благоустройства.

В Омске продолжается благоустройство территории между улицами Ленина, Короленко, Броз Тито и проспектом Маркса, которую называют Городским садом. Идет третий, заключительный этап. На тротуары, проходящие через территорию сада, укладывают гранитную плитку. До окончания срока подрядчику предстоит установить фонари и малые архитектурные формы, а также обустроить экотропу.

Третий этап работ должен быть завершен до 1 августа. Территорию обустраивают по нацпроекту «Формирование комфортной городской среды». В прошлом году на эти цели из областного бюджета было выделено 785 млн рублей.