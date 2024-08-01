Родители московского подростка таким образом хотят увековечить память. Она мечтала стать журналистом.

Отец погибшей в Омске 15-летней школьницы Сергей Алешкин обратился в редакцию «Омск-информа», сделав несколько важных заявлений. Он рассказал, что дочь мечтала стать журналистом.

– Несмотря на юный возраст, в жизни у нее уже была четкая цель. Ева хотела стать известным журналистом, освещать важные для общества, в первую очередь для обычных людей, вопросы, – сказал Алешкин редакции. – Помогать тем самым людям, лишенным доступа к важной, значимой для них информации, формировать у себя честную, максимально возможно беспристрастную картину мира. Это было в ее характере – высказывать правду без приукрашивания и искажения.

Родители девочки намерены учредить народную премию ее имени для журналистов, написавших самые объективные материалы.

– К сожалению, ее жизненный путь прервался на самом взлете, когда она только успешно поступила в 10-й медиакласс и жила ожиданием получения необходимых знаний для поступления на факультет журналистики в один из ведущих вузов страны. Она уже не сможет сама реализовать свою мечту, – отметил Алешкин. – Поэтому близкие ей люди решили сделать это за нее. Сейчас мы консультируемся с профессионалами в этой отрасли для создания независимой (в том числе и от нас самих) благотворительной народной премии авторам наиболее точных, объективных и несущих несомненную измеримую пользу обычным читателям статей и репортажей.

Родные Евангелины признались, что только в начале пути, поэтому будут признательны за любые предложения по формату и составу жюри для такой премии.

Ранее сообщалось, что родители попрощались с дочкой в минувшее воскресенье. Они убеждены, что ребенка убили.