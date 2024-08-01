Отец Евангелины, Сергей Алешкин, поблагодарил омичей и других жителей России за помощь в поисках.

Сегодня, 1 августа, отец погибшей в Омске 15-летней школьницы Сергей Алешкин выступил с заявлением. Он поблагодарил за помощь в поисках омичей и жителей других регионов страны, и силовиков: подростка искали четыре дня. Семье помогли перевезти тело Евангелины в Москву.

– Хотел бы поблагодарить жителей Омска и других городов России, очень сильно помогавших в поисках Евы, а впоследствии в ее перевозке в Москву, – сказал Сергей Алешкин «Омск-информу». – Также хотел поблагодарить представителей правоохранительных органов, которые иногда вопреки сложившейся практике, направленной, к сожалению, не на предотвращение преступлений, а на работу с его последствиями, активно пытались помочь отыскать и спасти Еву.

Семья улетела в Москву в субботу и попрощалась с девочкой в воскресенье, 28 июля.

– С Евой мы попрощались в узком семейном кругу в прошедшее воскресенье. Она выросла талантливой, эрудированной, активной, смелой и принципиальной девушкой, – добавил отец.

Ранее «Омск-информ» сообщал, что по версии семьи школьницы – ее убили. Редакция выражает глубокие соболезнования родным и близким Евангелины.