Омск-Информ
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·Общество

Он поручил местным властям заняться озеленением.
Сегодня губернатор Омской области Виталий Хоценко отправился в Исилькуль, где осмотрел благоустраиваемый бульвар «Озерки». Он отметил, что работы подходят к концу. На бульваре уже сделали пешеходные дорожки, установили детские площадки, сухой фонтан.
– Пока еще есть некоторые недоделки. Поставил задачу главе района Юрию Бахтину поработать над озеленением общественного пространства, высадить деревья и газоны вдоль благоустроенной территории и в будущем содержать сквер в порядке, – сообщил Хоценко.
Напомним, на благоустройство бульвара из федерального бюджета потратили более 85 млн рублей. Еще 20 млн выделили из областного бюджета. Правоохранители подозревают, что часть из них исчезла.
Отметим, что в Исилькуле сейчас пытаются также построить школу. Однако сроки постоянно сдвигаются.
·Общество

Он поручил местным властям заняться озеленением.
Сегодня губернатор Омской области Виталий Хоценко отправился в Исилькуль, где осмотрел благоустраиваемый бульвар «Озерки». Он отметил, что работы подходят к концу. На бульваре уже сделали пешеходные дорожки, установили детские площадки, сухой фонтан.
– Пока еще есть некоторые недоделки. Поставил задачу главе района Юрию Бахтину поработать над озеленением общественного пространства, высадить деревья и газоны вдоль благоустроенной территории и в будущем содержать сквер в порядке, – сообщил Хоценко.
Напомним, на благоустройство бульвара из федерального бюджета потратили более 85 млн рублей. Еще 20 млн выделили из областного бюджета. Правоохранители подозревают, что часть из них исчезла.
Отметим, что в Исилькуле сейчас пытаются также построить школу. Однако сроки постоянно сдвигаются.