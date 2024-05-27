Омск-Информ
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·Происшествия

В мошенничестве подозреваются подрядчики и сотрудники администрации поселения.

Следственное управление СК РФ по Омской области возбудило уголовное дело о мошенничестве при работах по благоустройству территории в Исилькульском районе.

– По версии следствия, в 2023 году между администрацией Исилькульского городского поселения и обществами с ограниченной ответственностью «ЗАВГОР» и «Севертранс» были заключены муниципальные контракты по проведению строительных работ по благоустройству территории бульвара «Озерки» и строительному контролю общей стоимостью 105 миллионов 878 тысяч рублей. В последующем, несмотря на то что условия контрактов в полном объеме выполнены не были, их оплата была произведена, – сообщает прокуратура Омской области.

Таким образом бюджету нанесен ощутимый ущерб – 47,4 млн рублей.

Ведется следствие, обстоятельства преступлений и виновные устанавливаются.

·Происшествия

В мошенничестве подозреваются подрядчики и сотрудники администрации поселения.

Следственное управление СК РФ по Омской области возбудило уголовное дело о мошенничестве при работах по благоустройству территории в Исилькульском районе.

– По версии следствия, в 2023 году между администрацией Исилькульского городского поселения и обществами с ограниченной ответственностью «ЗАВГОР» и «Севертранс» были заключены муниципальные контракты по проведению строительных работ по благоустройству территории бульвара «Озерки» и строительному контролю общей стоимостью 105 миллионов 878 тысяч рублей. В последующем, несмотря на то что условия контрактов в полном объеме выполнены не были, их оплата была произведена, – сообщает прокуратура Омской области.

Таким образом бюджету нанесен ощутимый ущерб – 47,4 млн рублей.

Ведется следствие, обстоятельства преступлений и виновные устанавливаются.