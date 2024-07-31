Учебное заведение строят уже шестой год, хотя сначала власти планировали управиться за два.

Омские власти продлили срок строительства школы в Исилькуле до 20 декабря 2024 года. Как сообщают « Коммерческие вести» , в то же время аванс увеличили до 50 % от цены контракта (294,7 млн рублей).

Напомним, первый подрядчик СК «Лидер» начал строить школу еще в 2018 году. Работы должны были завершиться в 2020 году, однако в апреле 2021 года контракт расторгли. После нового конкурса, на который заявилась только СК «Лидер», с компанией заключили новый контракт на 357,29 млн рублей. Срок сдачи школы по новому контракту перенесли до 20 декабря 2021 года. Однако в январе 2022 года «Омскоблстройзаказчик» вновь расторг контракт с СК «Лидер». В течение года было объявлено 12 аукционов на строительство школы, на которые никто так и не откликнулся. В конце года контракт заключили с ООО Инженерно-Технический Центр «АСУкомплектсервис» без аукциона.

В ноябре 2023 года Следственный комитет возбудил уголовное дело на сотрудников Минстроя и БУ «Омскоблстройзаказчик», а также подрядчиков. Чиновников подозревают в злоупотреблении полномочиями, а руководителей новосибирских ООО ИТЦ «АСУкомплектсервис» и ООО «СМУ № 444» (субподрядчик) – в мошенничестве. По версии следствия, из бюджета было похищено 58,5 млн рублей.

Контракт с «АСУкомплектсервисом» тоже расторгли. В марте 2024 года достраивать школу взялось ООО «Арт Ремстрой» за 589,5 млн рублей. Завершить работы компания должна была до 31 октября 2024 года.