Омск-Информ
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·Политика

Учебное заведение строят уже шестой год, хотя сначала власти планировали управиться за два.
Омские власти продлили срок строительства школы в Исилькуле до 20 декабря 2024 года. Как сообщают «Коммерческие вести», в то же время аванс увеличили до 50 % от цены контракта (294,7 млн рублей).
Напомним, первый подрядчик СК «Лидер» начал строить школу еще в 2018 году. Работы должны были завершиться в 2020 году, однако в апреле 2021 года контракт расторгли. После нового конкурса, на который заявилась только СК «Лидер», с компанией заключили новый контракт на 357,29 млн рублей. Срок сдачи школы по новому контракту перенесли до 20 декабря 2021 года. Однако в январе 2022 года «Омскоблстройзаказчик» вновь расторг контракт с СК «Лидер». В течение года было объявлено 12 аукционов на строительство школы, на которые никто так и не откликнулся. В конце года контракт заключили с ООО Инженерно-Технический Центр «АСУкомплектсервис» без аукциона.
В ноябре 2023 года Следственный комитет возбудил уголовное дело на сотрудников Минстроя и БУ «Омскоблстройзаказчик», а также подрядчиков. Чиновников подозревают в злоупотреблении полномочиями, а руководителей новосибирских ООО ИТЦ «АСУкомплектсервис» и ООО «СМУ № 444» (субподрядчик) – в мошенничестве. По версии следствия, из бюджета было похищено 58,5 млн рублей.
Контракт с «АСУкомплектсервисом» тоже расторгли. В марте 2024 года достраивать школу взялось ООО «Арт Ремстрой» за 589,5 млн рублей. Завершить работы компания должна была до 31 октября 2024 года.
·Политика

Учебное заведение строят уже шестой год, хотя сначала власти планировали управиться за два.
Омские власти продлили срок строительства школы в Исилькуле до 20 декабря 2024 года. Как сообщают «Коммерческие вести», в то же время аванс увеличили до 50 % от цены контракта (294,7 млн рублей).
Напомним, первый подрядчик СК «Лидер» начал строить школу еще в 2018 году. Работы должны были завершиться в 2020 году, однако в апреле 2021 года контракт расторгли. После нового конкурса, на который заявилась только СК «Лидер», с компанией заключили новый контракт на 357,29 млн рублей. Срок сдачи школы по новому контракту перенесли до 20 декабря 2021 года. Однако в январе 2022 года «Омскоблстройзаказчик» вновь расторг контракт с СК «Лидер». В течение года было объявлено 12 аукционов на строительство школы, на которые никто так и не откликнулся. В конце года контракт заключили с ООО Инженерно-Технический Центр «АСУкомплектсервис» без аукциона.
В ноябре 2023 года Следственный комитет возбудил уголовное дело на сотрудников Минстроя и БУ «Омскоблстройзаказчик», а также подрядчиков. Чиновников подозревают в злоупотреблении полномочиями, а руководителей новосибирских ООО ИТЦ «АСУкомплектсервис» и ООО «СМУ № 444» (субподрядчик) – в мошенничестве. По версии следствия, из бюджета было похищено 58,5 млн рублей.
Контракт с «АСУкомплектсервисом» тоже расторгли. В марте 2024 года достраивать школу взялось ООО «Арт Ремстрой» за 589,5 млн рублей. Завершить работы компания должна была до 31 октября 2024 года.