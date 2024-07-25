Сергей Алешкин в качестве основной рассматривает версию с похищением дочери.

Отец 15-летней пропавшей в Омске московской школьницы Евангелины Сергей Алешкин сделал заявление. Подросток ушла из гостиницы «Ника», где остановилась ее семья. Девочку безрезультатно ищут уже четвертые сутки.

В связи с этим отец школьницы Сергей Алешкин в качестве основной выдвинул версию похищения. Он убежден, что дочь никуда не могла уйти из парка Победы, на территории которого находится «Ника», самостоятельно.

– Очень интенсивный поиск Евы, в котором участвует также большое число неравнодушных омичей, на территории отеля «Ника», близлежащего парка Победы, и рядом расположенных острова и объектов пока, к сожалению, результатов не дал. Возможно, Ева уже находится за пределами этих территорий и не имеет возможности дать о себе знать близким. Мы очень рассчитываем на жителей Омска, которые уже очень сильно помогали и помогают в поисках Евы, – отметил Сергей Алешкин.

Отец пропавшей школьницы попросил горожан быть бдительными. И, если они увидят девочку, похожую на Евангелину, сообщить в полицию.

– Ева может находиться недалеко от кого-то из вас, даже находиться в вашем подъезде или соседней квартире. Сообщите, пожалуйста, в полицию (тел.: 112, 8-800-700-54-53), если вы заметили похожего на нее подростка, особенно со странным поведением, возможно, даже в компании других людей (странные звуки, замкнутость, нервозность и т. д.). Поставьте себя на место нашей семьи. Нам очень требуется ваша помощь! – заключил Сергей Алешкин.

Ранее было обнародовано видео с камер наружного видеонаблюдения гостиницы, где последний раз видели Евангелину Алешкину.