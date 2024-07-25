Омск-Информ
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·Происшествия

На кадрах, сделанных во дворе гостиницы «Ника», видно, что Евангелина Алешкина разговаривает по телефону перед своих исчезновением.

15-летняя школьница из Москвы Евангелина Алешкина, которую уже четвертый день ищут в Омске, перед своим исчезновением звонила кому-то по телефону. На кадрах с камеры наблюдения во дворе гостиницы «Ника», распространенных телеграм-каналом «Вести-Омск», видно, как девочка выходит из отеля, разговаривая по телефону.

Вначале она собирается идти в сторону мемориальной части парка Победы, однако затем резко меняет направление движения и выходит со двора гостиницы вправо. Куда пошла Евангелина и с кем она разговаривала перед своим таинственным исчезновением, неизвестно. Запись сейчас изучается сотрудниками полиции.      

3023
·Происшествия

На кадрах, сделанных во дворе гостиницы «Ника», видно, что Евангелина Алешкина разговаривает по телефону перед своих исчезновением.

15-летняя школьница из Москвы Евангелина Алешкина, которую уже четвертый день ищут в Омске, перед своим исчезновением звонила кому-то по телефону. На кадрах с камеры наблюдения во дворе гостиницы «Ника», распространенных телеграм-каналом «Вести-Омск», видно, как девочка выходит из отеля, разговаривая по телефону.

Вначале она собирается идти в сторону мемориальной части парка Победы, однако затем резко меняет направление движения и выходит со двора гостиницы вправо. Куда пошла Евангелина и с кем она разговаривала перед своим таинственным исчезновением, неизвестно. Запись сейчас изучается сотрудниками полиции.      

3023