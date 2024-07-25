На кадрах, сделанных во дворе гостиницы «Ника», видно, что Евангелина Алешкина разговаривает по телефону перед своих исчезновением.

15-летняя школьница из Москвы Евангелина Алешкина, которую уже четвертый день ищут в Омске, перед своим исчезновением звонила кому-то по телефону. На кадрах с камеры наблюдения во дворе гостиницы «Ника», распространенных телеграм-каналом «Вести-Омск», видно, как девочка выходит из отеля, разговаривая по телефону.

Вначале она собирается идти в сторону мемориальной части парка Победы, однако затем резко меняет направление движения и выходит со двора гостиницы вправо. Куда пошла Евангелина и с кем она разговаривала перед своим таинственным исчезновением, неизвестно. Запись сейчас изучается сотрудниками полиции.