Кроме того, оперативники изъяли все записи с камер видеонаблюдения, расположенных в районе поисков. Сейчас их тщательно изучают.

Омская полиция рассказала о поисках 15-летней школьницы из Москвы Евангелины Алешкиной, пропавшей днем 22 июля на территории парка Победы. Накануне правоохранители вместе с волонтерами прочесывали парк и береговую линию Иртыша. Кроме того, водолазы обследовали дно Иртыша, проверяя место, куда по следу поисковиков привела собака.

– Также проверен остров, отделенный протокой Иртыша. Сегодня запланированы дальнейшие поиски как на берегу, так и в самой реке ниже по течению, – сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Оперативники изъяли все записи с расположенных в районе поисков и по возможным маршрутам движения камер видеонаблюдения. Сейчас они тщательно изучаются.