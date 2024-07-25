Сергей Алешкин отметил, что эта процедура займет много времени и отвлечет от поисков дочери.

Отец 15-летней московской школьницы Евангелины Алешкиной, Сергей Алешкин дал новые пояснения, почему семья согласилась, но пока не стала проходить проверку на полиграфе. Ранее в интервью «Омск-информа» родители подростка рассказывали о таком предложении следователей.

По словам Сергея Алешкина, это процедура займет много времени, которое можно потратить на поиски дочери.

– Мы подписали согласие на полиграф. Но сама процедура занимает много времени, которое придется оторвать от поиска дочери. Поэтому мы сказали, что обязательно его пройдем, но после того, как появятся хоть какие-то зацепки, – заявил Алешкин «Омск-информу».

Ранее сообщалось, что на четвертые сутки поисков полицейские приняли решение обследовать места ниже по течению Иртыша.