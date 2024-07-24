Наталья и Сергей Алешкины дали эксклюзивное интервью РИА «Омск-информ».

Евангелину Алешкину. Девочка исчезла с территории гостиницы «Ника», где остановилась вместе с родителями. На этом можно сделать паузу и отметить, что далее в СМИ начали появляться противоречивые сведения. Чтобы разобраться в обстоятельствах и восстановить достоверную картину произошедшего, «Омск-информ» эксклюзивно побеседовал с Натальей и Сергеем Алешкиными, родителями подростка. В Омске более трех суток ищут 15-летнюю московскую школьницу. Девочка исчезла с территории гостиницы «Ника», где остановилась вместе с родителями. На этом можно сделать паузу и отметить, что далее в СМИ начали появляться противоречивые сведения. Чтобы разобраться в обстоятельствах и восстановить достоверную картину произошедшего, «Омск-информ» эксклюзивно побеседовал сродителями подростка.

Надо сказать, что супруги не теряют времени даром и тоже не перестают искать: вместе с Росгвардией с утра в среду, 24 июля, прочесали окрестности гостиницы, а вечером самостоятельно осмотрели территорию спортивной школы по гребле, расположенную на берегу Иртыша.

Вместе с родителями мы прогулялись до того самого места, где они последний раз видели дочь. Семья вполне благополучная: глава семейства работает в сфере информационных технологий в ОАО «РНПК», а не в СОГАЗе – в соцсетях указано старое место работы. У супругов три дочери, 15, 12 и 7 лет. В отпуске семейство решило навестить в Омске родственников Натальи: бабушку и дядю. Чтобы не стеснять, остановились в «Нике», опираясь на положительные отзывы. Через пять дней, повидавшись со всеми, засобирались обратно. За час до отъезда в аэропорт Алешкины решили прогуляться по парку.

– Незадолго перед отъездом из гостиницы с женой позвонили дочери, она не взяла трубку, и мы решили пройтись с младшими дочерьми. Потом пошли на мостик через протоку Иртыша, а когда вернулись, Ева оказалась недовольна, что мы гуляли без нее. Никакой истерики не было, как это пишут СМИ, – говорит отец. – Она сказала: «Я тогда не буду с вами собираться». Взяла рюкзачок и пошла гулять самостоятельно. «Сколько вы ходили без меня, столько и я без вас». Никакой ссоры не было, это лишь вселенское чувство несправедливости с ее стороны.

По словам матери, Евангелина догнала семейство на дорожке между мостиком и Иртышом, объявила, что идет гулять в одиночестве, и ушла. У школьницы был с собой рюкзачок с личными вещами: книжка, косметика и наушники, а также маленькая черная сумочка. Перед прогулкой подростка и запечатлела камера наружного видеонаблюдения, снимок с которой разошелся по полицейским ориентировкам.

– Она сказала: «Собирайте чемоданы и вытаскивайте, а я через 15 минут подойду. И поедем вместе», – вспоминает Наталья Алешкина.

Супруги показали место, где оставили дочь. Несмотря на заросли деревьев, эта территория хорошо просматривается и всегда оживленная. Мимо то и дело снуют постояльцы отеля и местные жители. Как подросток мог пропасть среди бела дня, без свидетелей и всяких следов, неизвестно.

Когда пришло время ехать в аэропорт, оказалось, что телефон Евангелины выключен. Несмотря на то что в мобильнике подростка был пеленгатор, он почему-то не сработал.

– Устройство показывало, что последней локацией, где находилась Ева, была гостиница. Средняя дочь не смогла дозвониться, я тоже. Телефон оказался выключен. Потом мы пошли по очереди с супругой ее искать. Очень странно: она никогда не выключает мобильник, – недоумевает Сергей Алешкин.

В полицию обеспокоенные родители обратились сразу же, ориентировка появилась оперативно, но безрезультатно.

Супруги ежеминутно прокручивают самые разные версии исчезновения девочки.

– Очень странно: дочь никогда бы не ушла в неизвестном направлении. Она очень хотела домой, в Москву. Хотела встретиться там с подругой. У нас только два варианта: несчастный случай или кто-то ее может удерживать силой. Она в любом случае бы позвонила нам и не стала бы стесняться, – предположила Наталья, по сути, повторяя версии, ранее высказанные супругом.

После внезапного исчезновения Евангелины мать улетела с младшими дочками в Москву, оставила их родственникам и вернулась для продолжения поисков Евангелины.

– Мне надо было оставить с кем-то младших детей, – объяснила свой отъезд мама школьницы.

Сегодня Наталья Алешкина побывала в региональном Следкоме вместе с мужем. Им предложили пройти проверку на полиграфе.

– Нам предложили пройти полиграф. Мы согласились, но тогда, когда будет конкретика по местонахождению дочери. Любое волнение прибор может истолковать неверно, – объяснил Сергей Алешкин.

Беседа прервалась из-за звонка правоохранителей: они уточняли размер обуви дочери, если вдруг увидят следы обуви а парке. Наталья с трудом сдерживает слезы и признается, что труднее всего ночью: мысли лезут самые разные. Сейчас супруги хотят только одного: чтобы с Евангелиной все оказалось в порядке. И они бы втроем улетели в Москву.

«Омск-информ» ранее подробно рассказывал, как ищут Евангелину Алешкину. Редакция следит за развитием событий.