Отец пропавшей девочки прокомментировал случившееся.

Накануне в Омске пропала 15-летняя школьница из Москвы. Выяснилось, что вчера семья вышла на прогулку. Девочка сказала родителям, что уже собрала вещи перед вылетом, поэтому догонит их позже, сообщает «12 канал».

Семья вернулась в гостиницу и начала звонить дочери, но у нее оказался отключен телефон. Родители не смогли сами найти девочку, поэтому обратились в полицию. По словам отца школьницы Сергея Алешкина, его дочь не склонна куда-то уходить или убегать, она домашняя девочка. Мужчина утверждает, что школьница могла немного погулять, но пришла бы вовремя, если нужно улетать.