Отец пропавшей девочки прокомментировал случившееся.
Накануне в Омске пропала 15-летняя школьница из Москвы. Выяснилось, что вчера семья вышла на прогулку. Девочка сказала родителям, что уже собрала вещи перед вылетом, поэтому догонит их позже, сообщает «12 канал».
Семья вернулась в гостиницу и начала звонить дочери, но у нее оказался отключен телефон. Родители не смогли сами найти девочку, поэтому обратились в полицию. По словам отца школьницы Сергея Алешкина, его дочь не склонна куда-то уходить или убегать, она домашняя девочка. Мужчина утверждает, что школьница могла немного погулять, но пришла бы вовремя, если нужно улетать.
– В момент пропажи у нее было 65 % заряда на телефоне. У нее есть с собой зарядка. Если бы у нее была возможность, она бы вышла на связь, – сказал отец девочки. – Мы склоняемся, что она не убежала, а у нее нет сейчас возможности с нами связаться по какой-то причине. У нее здесь нет ни друзей, ни знакомых. Мое мнение, что она нуждается в помощи.