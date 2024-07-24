Полиция, Росгвардия и волонтеры третий день прочесывают парк Победы, окрестности гостиницы «Ника» и городские локации в надежде отыскать Евангелину Алешкину.

В Омске третьи сутки продолжаются поиски 15-летней московской школьницы Евангелины Алешкиной. Днем 22 июля девочка ушла с территории гостиницы «Ника», где остановилась с родителями, предположительно, на прогулку в парк Победы. С тех пор ее никто не видел.

Отец подростка Сергей Алешкин почти весь день вторника провел в Следственном комитете, давая показания. Мужчина уверен, что с его дочерью случилась беда – Евангелина, по словам родителя, домашний ребенок и просто так не могла бы уйти надолго. Телефон девочки был заряжен, в сумке у нее лежал блок питания и провод. Школьница коммуникабельна и, если бы имела такую возможность, обратилась бы за помощью. Сергей не исключает, что его дочь могут удерживать силой.

Сегодня супруги Алешкины (мать девочки вернулась из Москвы, куда в понедельник увезла младших дочерей) утром вместе с Росгвардией обследовали ближайшие к гостинице «Ника» лески и водоемы. Собака взяла след подростка и привела поисковиков к Иртышу. Дно реки исследовали водолазы и никого не нашли.

– Действительно, водолазы обследовали дно реки, – подтвердили «Омск-информу» сотрудники Росгвардии, занятые в поисках ребенка.

Поисковики из отрядов «ЛизыАлерт» и «Доброспас-Омск» тоже прочесывают окрестности парка Победы. Местность не из простых: всюду леса, болотца, притоки Иртыша. На территории парка расклеены ориентировки на Евангелину. К палатке «ЛизыАлерт» то и дело подходят добровольцы, чтобы принять участие в поисках.

– Ни одной зацепки, ни одного свидетельства, ни одного артефакта! – сокрушается пресс-секретарь поискового отряда Евгения Быкова.

По ее словам, вчера в поисках приняли участие 117 волонтеров разной степени подготовленности, на сегодня их пока около 40 человек.

– Основная масса подключится вечером, после работы, с 18 до 20 часов. На данный момент ушло 6 пеших групп и 4 на машинах. Ключевых версий нет. Отрабатываются разные варианты, от несчастного случая до похищения, – говорит представитель поисковиков. – Ищем в парке Победы, возле гостиницы «Ника» и в городе. По парку и у гостиницы ходят подготовленные группы с оборудованием. Это многочасовые задачи.

Каждая группа задействована минимум на пять часов. Просматривают всю территорию до «Пиратского острова». И пока никаких результатов.

– Вчера мы попали под ливень. Он шел всю ночь, стеной. Мы как раз работали в группе. В дождливую погоду ходить тяжелее, скользко, – вспоминает Евгения Быкова.

По ее словам, школьница может оказаться в любом месте. Отряд всегда находится на связи с родителями подростка. Отец школьницы сегодня вновь вызван в Следственный комитет, где на протяжении нескольких часов снова давал показания.

Судя по настроениям поисковиков и отсутствию новой информации, поисковая операция несколько зашла в тупик. Возможно, результата позволят добиться мероприятия, стартующие сегодня вечером. РИА «Омск-информ» будет следить за развитием событий.