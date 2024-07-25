Евангелина Алешкина спустя трое суток так и не найдена.

Появились свежие подробности поисков 15-летней школьницы из Москвы Евангелины Алешкиной. Подросток пропала еще днем 22 июля недалеко от гостиницы «Ника», где отдыхала вместе с семьей. Волонтеры трое суток вели поиски в окрестностях отеля и примыкающему к этой локации парку Победы.

Вчера представители силовых структур, волонтеры и кинологи с собаками переправились на остров Кировский, находящийся через протоку Иртыша. Поисковики переправили продовольствие и осветительные приборы. Школьницу искали на площади 100 гектаров.

Отец Евангелины Сергей Алешкин сегодня, 25 июля, заявил, что поиски на острове пока не принесли результатов.

– Еву искали трое суток. Проверили весь парк, прочесали остров Кировский, и никаких следов дочери не обнаружили, – рассказал он «Омск-информу».

Судя по всему, поиски велись всю ночь. Ранее сообщалось, что вчера в поисковых мероприятиях были задействованы 170 волонтеров. Процесс продолжится и сегодня, уже после обеда.

Накануне родители потерявшегося подростка дали эксклюзивное интервью «Омск-информу».