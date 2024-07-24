Животных на лодках переправили на остров Кировский. Поисковики намерены тщательно его обследовать.

В омском парке Победы и на прилегающих к нему территориях продолжаются поиски 15-летней школьницы из Москвы Евангелины Алешкиной. Девочка, приехавшая в Омск с родителями, потерялась днем 22 июля. Предположительно, она отправилась на прогулку в парк.

Ориентировки со школьницей развешаны по всему парку, на месте работают представители силовых структур и волонтеры поисковых отрядов. Территорию парка исследуют кинологи с собаками.

Животных также переправили на остров Кировский, находящийся через протоку Иртыша. Его длина составляет 3,2 километра, а площадь превышает 100 гектаров. На острове есть два озера (в народе – Байкал и Рица), гряда холмов и большой луг. Местность заболоченная и заросшая травой.

Переправившиеся на остров группы поисковиков взяли с собой не только собак, но и продовольствие и осветительные приборы. Они намерены тщательно обследовать остров.