Волонтеры и неравнодушные омичи вели поиски в темном парке Победы, несмотря на ночной ливень и грозу.

В Омске продолжаются поиски 15-летней Евангелины Алешкиной, пропавшей 22 июля в парке Победы. Девочка приехала в Омск из Москвы с родителями и двумя младшими сестрами, чтобы увидеться с родственниками, и ушла в неизвестном направлении за несколько часов до вылета домой.

На протяжении двух дней в парке Победы ведется поисковая операция силами волонтеров «Доброспаса» и «Лизы Алерт», а также присоединившихся к ним неравнодушных омичей. Девочку искали и в ночь на среду, 24 июля. Люди с фонариками прочесывали парк, несмотря на ливень и грозу, обрушившиеся на Омск. Непогода внесла коррективы в проведение поисков, но не остановила их.

В общей сложности в ночных поисках приняли участие 117 человек, сообщает «Вечерний Омск» со ссылкой на поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».

– Участники поиска получили 34 задачи, – прокомментировала Евгения Быкова (позывной «Гамма»). – Было 11 «ветров», то есть групп, передвигавшихся на машинах, и один «пегас» – группа конного направления.

Штаб был свернут в 4 утра. Сегодня в 10 часов поиски продолжатся.

Отец школьницы Сергей Алешкин заявил, что на момент ухода телефон его дочери был заряжен на 65 %, но внезапно отключился. Семья девочки уверена, что она бы вышла на связь, если бы имела такую возможность. Родители подростка считают, что Евангелина попала в беду, и просят омичей помочь в ее поисках.