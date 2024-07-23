На Левобережье обрушился сильнейший дождь, что делает невозможным проведение поисковой операции ночью.

В Омске продолжаются поиски 15-летней школьницы из Москвы Евангелины Алешкиной, которая пропала днем 22 июля. Девочка с семьей остановилась в гостинице «Ника» и перед вылетом в столицу отправилась на самостоятельную прогулку в парк Победы. С тех пор школьницу никто не видел. По факту ее исчезновения возбуждено уголовное дело.

Поиски ребенка начались еще в понедельник и шли на протяжении двух дней. Волонтеры и неравнодушные омичи тщательно прочесывали территорию парка Победы, поиски велись до наступления темноты. Добровольцы собирались искать Евангелину и в ночь на среду, для этого в парк были привезены осветительные приборы. Однако после 23 часов на Левобережье обрушился мощный ливень, что сделало невозможным проведение поисковой операции ночью.

На 24 июля тоже прогнозируются дожди, что может притормозить ведение поисков. Но волонтеры намерены не прекращать их до получения результата.