Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Политика

Около двух месяцев назад это депутатское кресло освободила Ирина Ковалева.
В Центральном округе 8 сентября состоятся дополнительные выборы депутата Омского городского совета по одномандатному избирательному округу № 26. Как сообщили в мэрии, готовиться к этому дню участковые избирательные комиссии начнут уже 28 августа.
Всего для омичей подготовят 13 избирательных участков. Они будут работать с 08:00 до 20:00. Уточнить адрес своего избирательного участка можно на сайте Центральной избирательной комиссии России.
Напомним, в мае депутат по округу № 26 Ирина Ковалева сложила полномочия. Как сообщало ранее РИА «Омск-информ», причиной выхода из состава парламента могут стать следственные действия.
·Политика

Около двух месяцев назад это депутатское кресло освободила Ирина Ковалева.
В Центральном округе 8 сентября состоятся дополнительные выборы депутата Омского городского совета по одномандатному избирательному округу № 26. Как сообщили в мэрии, готовиться к этому дню участковые избирательные комиссии начнут уже 28 августа.
Всего для омичей подготовят 13 избирательных участков. Они будут работать с 08:00 до 20:00. Уточнить адрес своего избирательного участка можно на сайте Центральной избирательной комиссии России.
Напомним, в мае депутат по округу № 26 Ирина Ковалева сложила полномочия. Как сообщало ранее РИА «Омск-информ», причиной выхода из состава парламента могут стать следственные действия.