Ранней весной малые бакланы останавливались в Тарском районе. На днях в соседнем Саргатском были замечены большие бакланы.

На озере Теренкуль в Саргатском районе Омской области инспектор БУ «Управление по охране животного мира» заснял редких для нашего региона птиц – больших бакланов. Они отдыхали на водоеме, греясь на солнце.

Баклан является морской птицей и в основном живет по берегам морей и океанов. Некоторые виды бакланов обитают по берегам рек и озер. В апреле на реке Аркарке в Тарском районе были замечены малые бакланы. Они плавали по водоему в компании лебедей.

Тем не менее для Сибири эти птицы нетипичны. А некоторые их виды и вовсе занесены в Международную и Российскую Красную книгу. Численность бакланов сокращается из-за деятельности человека: много птиц гибнет в рыболовных сетях, ныряя за добычей.