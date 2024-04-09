Омск-Информ
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·Общество

Краснокнижные птицы, которые обитают в основном в дельте Дуная и на побережье Каспийского моря, остановились на реке Аркарка на юге Тарского района.
Жители Тарского района Омской области заметили на реке Аркарка лебедей и малых бакланов. Последние занесены в Красную книгу России, потому что их популяция сокращается. Снимками редких птиц жители региона поделились в паблике «Тара360º».
– Стоит упомянуть, что этот вид мало того, что редкий, так еще и неспецифичный для Сибири. И в Омской области наблюдается впервые. К сожалению, численность вида сокращается из-за человеческого фактора и очень много птиц гибнет в рыболовных сетях, – отметил один из местных жителей.
Отметим, что перелетные птицы начали возвращаться в Омскую область в конце марта. Кроме лебедей уже прилетели грачи, гуси и скворцы.
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·Общество

Краснокнижные птицы, которые обитают в основном в дельте Дуная и на побережье Каспийского моря, остановились на реке Аркарка на юге Тарского района.
Жители Тарского района Омской области заметили на реке Аркарка лебедей и малых бакланов. Последние занесены в Красную книгу России, потому что их популяция сокращается. Снимками редких птиц жители региона поделились в паблике «Тара360º».
– Стоит упомянуть, что этот вид мало того, что редкий, так еще и неспецифичный для Сибири. И в Омской области наблюдается впервые. К сожалению, численность вида сокращается из-за человеческого фактора и очень много птиц гибнет в рыболовных сетях, – отметил один из местных жителей.
Отметим, что перелетные птицы начали возвращаться в Омскую область в конце марта. Кроме лебедей уже прилетели грачи, гуси и скворцы.
1614