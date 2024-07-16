В новом парке будут фильтровать осадки и сделают более мягкий климат, чем в городе.

В министерстве строительства Омской области показали проект нового парка на бульваре Архитекторов, который подготовили застройщик «Брусника», команда «Город решает», бюро «МЛА+» и «TOBE». Там появятся детские площадки, зоны для выгула и тренировок собак, места для пикников, парковки. Вдоль бульвара также высадят растения, характерные для Прииртышья.

В парке появятся первые в Омске дождевые сады. Это инженерные сооружения, которые фильтруют осадки и снижают нагрузку на ливневку. Также впервые там применят ветромоделирование. Благодаря этому климат в парке буджет более мягким в любое время года.

– Сейчас участники консорциума вносят в проект финальные правки. Мы находимся в постоянном контакте с муниципалитетом, чтобы оперативно снимать все вопросы относительно принципов организации, эксплуатации и жизнеспособности будущего бульвара, – сообщил технический директор «Брусники» в Омске Евгений Головкин.