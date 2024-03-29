Территорию за свой счет благоустроит застройщик жилого микрорайона Кварталы Драверта.

Территорию за свой счет благоустроит застройщик жилого микрорайона Кварталы Драверта.

Застройщик микрорайона Кварталы Драверта «Брусника» вместе с командой «Город решает» и архитектурными бюро МЛА+ и TOBE решили запустить проект по созданию общественного пространства на бульваре Архитекторов. С сегодняшнего дня омичи могут рассказать о проблемах территории, предложить идеи ее развития. Для этого нужно пройти онлайн-опрос, который продлится до 11 апреля.

Благоустроить планируется 1,5-километровый участок от улицы 70 лет Октября до Замарайки. Сейчас часть этой территории используют под парковку, другая представляет собой пустырь. Вместо этого планируется сформировать разнообразное, удобное для горожан и экологичное пространство, которое свяжет парк 300-летия Омска и пойму Иртыша. Омичам предлагают принять участие в определении того, каким будет новое пространство.

– Соучаствующее проектирование – важная для нас практика, – комментирует технический директор «Брусники» в Омске Евгений Головкин. – Она позволяет учесть интересы всех сторон, сформировать сообщество, разделяющее ответственность за развитие города, и создать живое, востребованное пространство. Мы, как девелопер, чувствуем ответственность за территорию, на которой работаем. Благоустройство бульвара Архитекторов – наш вклад в развитие Омска и в формирование комфортной среды для будущих жителей района Кварталы Драверта, который мы строим на Левом берегу.

Предварительную концепцию общественного пространства сформируют к середине апреля, дизайн-проект будет готов уже летом. Проектную документацию планируется разработать до конца 2024 года. Процесс благоустройства займет еще два года. Его полностью профинансирует «Брусника».

Подробности проекта можно узнать на сайте «Город решает». За его ходом, результатами исследований, анонсами встреч с горожанами и итогами встреч можно следить в группе «Город решает».