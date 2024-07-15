15 человек потеряли более 13 млн рублей и так и не дождались квартир.

Сегодня Следственный комитет сообщил о завершении расследования уголовного дела в отношении двух руководителей ООО «Гранд-Бизнес Групп». Светлану Бовсун и Александра Гвоздева обвиняют в хищении средств 15 дольщиков и незаконном создании юридического лица.

По данным следствия, с ноября 2015-го по февраль 2019 года они растратили 13,3 млн рублей, которые дольщики заплатили за квартиры в домах на улице Луговой. С помощью этих денег бизнесмены погашали свои кредиты и другие личные нужды. Кроме того, в 2016 году обвиняемые представили в налоговую инспекцию сведения, повлекшие внесение в ЕГРЮЛ недостоверных сведений о директоре ООО «АктивОмьСтрой», оформленной на подставное лицо.

Ранее сообщалось , что руководители заключили договоры с 16 дольщиками на 39 млн рублей и потратили из них 5,5 млн.

Уголовное дело рассмотрит Октябрьский районный суд. Руководителям компании грозит до 10 лет лишения свободы. На их имущество наложили арест.