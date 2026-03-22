·Общество

Омские дольщики узнали про нового руководителя своего фонда

Права обманутых участников долевого стрирительства будет защищать другой человек.
 Фонд защиты прав дольщиков обрел нового руководителя, по данным сервиса Rusprofile, с 20 марта некоммерческую организацию возглавил Александр Абраменко. До этого момента «главным» по дольщикам был Игорь Клопунов.

Его отставку связывают с вводом в эксплуатацию ЖК «Весна», объект, больше 10 лет пробывший в состоянии долгостроя, достался заказчикам с крупными недоделками. Омский следком возбудил уголовное дело по факту нарушения прав участников долевого строительства. Дело квалифицировано по ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). 

По версии следствия, руководители двух строительных компаний и должностные лица некоммерческой организации, ответственные за достройку домов, знали о том, что работы не завершены и здания имеют серьезные дефекты. Тем не менее они незаконно оформили завершение строительства и подали документы на ввод домов в эксплуатацию, после чего жильцы начали заселяться.

