Они потратили на свои нужды 5,5 млн рублей, которые должны были пойти на строительство.
Прокуратура Омской области направила в суд уголовное дело по факту хищения средств дольщиков. В присвоении и растрате этих денег обвиняют руководителей ООО «ГРАНД-БИЗНЕС ГРУПП».
Как сообщили в прокуратуре, в 2015 году омичи купили компанию, которая имеет разрешение на строительство двух многоквартирных домов на улице Луговой. Они заключили договоры участия в долевом строительстве с 16 гражданами всего на 39 млн рублей. Почти 5,5 млн рублей они потратили на оплату своих кредитов, а также на обеды в ресторанах, лекарства и бензин.
Строительство домов так и не завершилось, а компания проходит процедуру банкротства. Теперь возведением домом на Луговой занимается другая организация.
Уголовное дело ООО «ГРАНД-БИЗНЕС ГРУПП» направили в Октябрьский районный суд Омска.