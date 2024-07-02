Они потратили на свои нужды 5,5 млн рублей, которые должны были пойти на строительство.

Они потратили на свои нужды 5,5 млн рублей, которые должны были пойти на строительство.

Прокуратура Омской области направила в суд уголовное дело по факту хищения средств дольщиков. В присвоении и растрате этих денег обвиняют руководителей ООО «ГРАНД-БИЗНЕС ГРУПП».

Как сообщили в прокуратуре, в 2015 году омичи купили компанию, которая имеет разрешение на строительство двух многоквартирных домов на улице Луговой. Они заключили договоры участия в долевом строительстве с 16 гражданами всего на 39 млн рублей. Почти 5,5 млн рублей они потратили на оплату своих кредитов, а также на обеды в ресторанах, лекарства и бензин.

Строительство домов так и не завершилось, а компания проходит процедуру банкротства. Теперь возведением домом на Луговой занимается другая организация.

Уголовное дело ООО «ГРАНД-БИЗНЕС ГРУПП» направили в Октябрьский районный суд Омска.