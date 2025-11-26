К концу года омские дольщики получат свои квартиры

Одну из многоэтажек сдадут в эксплуатацию в декабре.

omskinform.ru

Дольщики, которые ждут квартир в доме по адресу Шаронова, 29, получат их уже в декабре. Об этом рассказал губернатор Омской области Виталий Хоценко в прямом эфире 12 канала.

Строительство завершала компания ООО «СПК «Дорстрой». Уже с 17 ноября Госстройнадзор проводит итоговую проверку, которая продлится 28 ноября. После этого подрядчику останется только устранить замечания, и ключи от квартир выдадут владельцам.

– Завершаются работы по устройству фасада здания, оконных и дверных проемов, отделочные работы, устройство крылец и входов в техподполье, работы по благоустройству территории. Устраняются замечания предыдущих проверок Госстройнадзора, – добавил министр строительства Омской области Александр Рашко.

Напомним, обманутые дольщики ЖК «Весна» (бывшего «Кварталом Романтиков») ждут квартиры уже 10 лет. Строительство началось еще в 2014 году. Однако застройщик обанкротился. В 2022 году долгострой передали Фонду защиты прав дольщиков. В 2023-м за объект взялся «Дорстрой».