Омск-Информ
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·Спорт

Команда встретится с нижегородскими спортсменками ровно через два месяца.
Волейбольный клуб «Омичка» начнет сезон 2024/25 в Суперлиге 14 сентября. Соперницами команды на Омском велотреке станут спортсменки из нижегородской «Спарты».
Напомним, «Омичка» выступит в розыгрыше женской Суперлиги впервые с 2016 года. По итогам прошлого сезона Высшей лиги-А команда заняла 2-е место.
Ранее сообщалось, что в предстоящем сезоне за «Омичку» выступят две воспитанницы омского волейбола Анастасия Лукина и Ольги Афониной.
·Спорт

Команда встретится с нижегородскими спортсменками ровно через два месяца.
Волейбольный клуб «Омичка» начнет сезон 2024/25 в Суперлиге 14 сентября. Соперницами команды на Омском велотреке станут спортсменки из нижегородской «Спарты».
Напомним, «Омичка» выступит в розыгрыше женской Суперлиги впервые с 2016 года. По итогам прошлого сезона Высшей лиги-А команда заняла 2-е место.
Ранее сообщалось, что в предстоящем сезоне за «Омичку» выступят две воспитанницы омского волейбола Анастасия Лукина и Ольги Афониной.