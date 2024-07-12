Юношу разыскивали родители. Сейчас с ним все в порядке.

Юношу разыскивали родители. Сейчас с ним все в порядке.

Сотрудники уголовного розыска в Омске объявили в розыск 15-летнего жителя Левобережья Максима Б. Подросток ушел из дома на улице Крупской еще вечером 10 июля. Его хватились родители и обратились в полицию.

Из особых примет назывались красная футболка поло и зеленые сандалии. Спустя время стало известно, что школьника нашли. Подросток найден волонтерами в селе Надеждино Омского района, доставлен в отдел полиции.

Предварительно, в отношении парня противоправных действий не совершалось. С родителями школьника проведут беседу.