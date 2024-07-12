Он вышел из дома в среду вечером и не вернулся.

Он вышел из дома в среду вечером и не вернулся.

В Омске пропал 16-летний Максим Брюханов. Как сообщает поисково-спасательный отряд «Доброспас-Омск», вечером 10 июля он вышел из дома на Крупской и не вернулся.

Приметы подростка: рост 160–165 см, худощавое телосложение, русые волосы. Был одет в красную футболку поло с белым воротником и белыми рукавами, серо-зеленые бриджи, черные с серым сандалии.

Тех, кто знает что-либо о местонахождении школьника, просят сообщить об этом по телефонам: 8-999-470-10-08, 8-999-453-70-10, либо в полицию – 02 (102).