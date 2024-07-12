Первый бой омича против Гегарда Мусаси состоялся осенью 2017 года, когда оба выступали в промоушене Bellator.

Первый бой омича против Гегарда Мусаси состоялся осенью 2017 года, когда оба выступали в промоушене Bellator.

Глава промоушена RCC Николай Клименко рассказал о предстоящем бое легенд смешанных единоборств – россиянина Александра Шлеменко и представителя Нидерландов Гегарда Мусаси. По предварительным данным, они сразятся в декабре.

– Если у нас получится сделать бой Ивана Штыркова против Владимира Минеева в октябре, то в декабре хедлайнером станет Александр Шлеменко, – сообщил Клименко. – Будет ли соперником Герард Мусаси, пока не знаю. На меня вышли сразу четыре разных менеджера бойца, и мы потратили много времени на выстраивание прямого контакта.

По словам Шлеменко, он сам предложил промоутеру организовать этот бой. В далеком 2017 году, когда Шлеменко и Мусаси выступали в промоушене Bellator, у них получился яркий и интересный бой, победу в котором праздновал голландец. Спустя семь лет у омича появился шанс на реванш.

– Считаю, что это была бы просто бомба. Бомба, которая разорвала бы мировое ММА-сообщество таким прекрасным реваншем, который бы идеально подошел для завершения этого года, – заявил омский спортсмен.

Последний бой Шлеменко состоялся 1 июня. В рамках собственного промоушена SFC-10 он победил нокаутом американца Кертиса Миллендера. Поединок состоялся на «G-Drive Арене» в Омске.