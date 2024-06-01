Омский боец, которому недавно исполнилось 40 лет, одержал вторую победу за месяц.

Омский боец, которому недавно исполнилось 40 лет, одержал вторую победу за месяц.

В Омске завершился юбилейный турнир по ММА SFC-10. В его главном бою встретились основатель промоушена Александр Шлеменко и именитый американец Кертис Миллендер.

Бой получился скоротечным. Шлеменко, который обычно любит выяснять отношения в стойке, на этот раз в середине первого раунда захватил ногу соперника и совершил тейкдаун. Далее «Шторм» уже в партере довершил начатое. Сначала он хотел выйти на болевой прием, но в итоге нанес сопернику град ударов, после чего рефери остановил поединок за 45 секунд до конца раунда.

Не так давно Александру Шлеменко исполнилось 40 лет, но сегодня было видно, что он находится в потрясающей форме. Вероятно, это связано с тем, что омский боец продолжил держать себя в тонусе после победы над Куатом Хамитовым, которая была одержана 11 мая.

После боя Шлеменко получил поздравления от знаменитого дирижера Владимира Спивакова и солиста группы «Любэ» Николая Расторгуева. Не обошлось без теплых слов и от губернатора Виталия Хоценко.

В соглавном бою вечера омич Александр Осетров также в первом раунде нокаутировал бразильца Фабрисио Соареса. А вот поединок известного российского бойца Алексея Олейника против еще одного бразильца Винисиуса Морейры не состоялся. Олейник снялся с турнира за несколько часов до его начала. Оказалось, что он порвал связку на ноге.