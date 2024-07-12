Омск-Информ
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·Общество

Волонтеры сообщили, что его поиски завершились удачно.
Пропавшего 85-летнего омича, который уехал в лес за ягодами и пропал, нашли. Волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» сообщили, что мужчина жив.
Тем временем в регионе продолжаются поиски других пропавших. В Омске ищут 41-летнюю жительницу деревни Зеленое Поле, а в Таврическом районе – 54-летнюю местную жительницу. Больше суток назад также ушел из дома в Омске 16-летний парень.
·Общество

Волонтеры сообщили, что его поиски завершились удачно.
Пропавшего 85-летнего омича, который уехал в лес за ягодами и пропал, нашли. Волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» сообщили, что мужчина жив.
Тем временем в регионе продолжаются поиски других пропавших. В Омске ищут 41-летнюю жительницу деревни Зеленое Поле, а в Таврическом районе – 54-летнюю местную жительницу. Больше суток назад также ушел из дома в Омске 16-летний парень.