Одна поехала в Омск, а обстоятельства исчезновения второй неизвестны.

Одна поехала в Омск, а обстоятельства исчезновения второй неизвестны.

В Омском районе пропала 41-летняя жительница деревни Зеленое Поле Вера Долгова. Как сообщает поисково-спасательный отряд «Доброспас-Омск», 4 июля она уехала в Омск и не вернулась.

Приметы женщины: рост 167 см, среднее телосложение, пепельные волосы до плеч, карие глаза. Имеет пирсинг в языке и татуировки: феникс на спине, лотос на шее, кельтский узор на правой ноге. Была одета в светлую кофту, белую блузку, бежевые шорты, белые кроссовки. При себе имела черную сумку.

В Таврическом районе также пропала 54-летняя Светлана Григорьева. Ее местонахождение неизвестно с 8 июля.

Приметы: рост 160 см, худощавое телосложение, светло-русые волосы, голубые глаза.

Тех, то знает что-либо о местонахождении омичек, просят сообщить об этом по телефонам: 8-999-470-10-08, 8-999-453-70-10, либо в полицию – 02 (102).