Подросток из Омска, ранее склонный к побегам, вновь исчез

16-летний Данил Кутарев ушел из школы 30 октября и до сих пор не найден.

Сотрудники полиции № 8 УМВД по Омску разыскивают 16-летнего Данила Кутарева.

30 октября подросток ушел из воспитательного учреждения на улице 19-го Партсъезда в школу и домой так и не вернулся. Отметим, что ранее он уже совершал самовольные уходы.

Приметы разыскиваемого: подросток 16 лет, рост около 170 см, худощавого телосложения, голубые глаза, светлые волосы. На момент исчезновения был в черной куртке, темных джинсах и белых кроссовках.

Если вам известно, где находится подросток, просьба сообщить в полицию по телефонам: 79-36-02, 8 (996) 397‑57‑95 или 102.