Сибиряк исчез на улице 24-й Северной.

В Омске пропал 49-летний житель Новосибирска Руслан Морозов. Как сообщает поисково-спасательный отряд «Доброспас-Омск», вечером в понедельник, 14 апреля, он вышел из дома на 24-й Северной и не вернулся.

Приметы пропавшего: на вид 49 лет, рост 185 см, худощавое телосложение, темные волосы, карие глаза. На левом запястье имеет татуировку в виде пяти точек.

Тех, кто располагает информацией, которая поможет разыскать мужчину, просят позвонить по телефонам: 102, 8-999-470-10-08, 8-999-453-77-10.