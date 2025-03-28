Омск-Информ
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·Общество

Омичка вышла из дома и не вернулась.
В Омске потерялась 76-летняя Ольга Головня (Акилова). Как сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт», 28 марта она вышла из дома и не вернулась.
Приметы пенсионерки: рост 160 см, нормальное телосложение, каштановые волосы, серо-коричныевые глаза. Одета в светло-фиолетовую куртку,темно-фиолетовый халат и черные сланцы.
Тех, кто видел женщину, волонтеры просят сообщать об этом по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.
Отметим, что пенсионерка теряется не в первый раз.
·Общество

Омичка вышла из дома и не вернулась.
В Омске потерялась 76-летняя Ольга Головня (Акилова). Как сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт», 28 марта она вышла из дома и не вернулась.
Приметы пенсионерки: рост 160 см, нормальное телосложение, каштановые волосы, серо-коричныевые глаза. Одета в светло-фиолетовую куртку,темно-фиолетовый халат и черные сланцы.
Тех, кто видел женщину, волонтеры просят сообщать об этом по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.
Отметим, что пенсионерка теряется не в первый раз.