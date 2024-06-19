Родственники не видели ее с утра. Женщина может нуждаться в помощи медиков.

Родственники не видели ее с утра. Женщина может нуждаться в помощи медиков.

В Омске пропала 76-летняя Ольга Головня. Сегодня утром она вышла из дома на улице Сазонова и не вернулась.

Найти пенсионерку пытаются волонтеры поисковых отрядов «ДоброСпас-Омск» и «ЛизаАлерт». Женщина может нуждаться в медицинской помощи.

Приметы пенсионерки: рост 160 см, нормальное телосложение, каштановые волосы, серо-коричневые глаза. Она была одета в темно-сиреневую куртку, цветной халат и розовые тапочки. На шее – деревянные бусы.

Тех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят позвонить по телефонам: 8–999–470–10–08, 8–999–453–77–10, 8-800-700-54-52, 02 (с сотового 102) или 112.